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    Движение на трассе М-11 восстановлено после ДТП с 50 машинами, в котором погибли четверо

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    8 комментариев
    Кадр видео с места ДТП
    Кадр видео с места ДТПФото: МЧС
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    Движение на 526-м километре платной автодороги М-11 «Нева» в Новгородской области полностью восстановлено к утру 9 января, сообщает Автодор.

    По данным регионального УГИБДД, на месте остаётся один автомобиль — участник ДТП. Пункты обогрева МЧС завершили работу, передаёт телеграм-канал ведомства.

    Видео с места ДТП

    МЧС

    Днём 8 января на трассе столкнулись около 50 автомобилей: машины въезжали в уже столкнувшиеся. Четыре человека погибли, в том числе младенец и его мать. Пострадали пять детей и 11 взрослых. Трех детей и их отца, пострадавших в ДТП, авиация МЧС России доставила в Великий Новгород. На дороге была крупная пробка. Легковые автомобили удалось направлять в объезд по М-10, а большегрузы не могли развернуться, им пришлось ждать окончания работ.

    Кадр видео с места ДТП
    Кадр видео с места ДТПФото: МЧС

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    Комментарии 8

    Гость09 Янв 2024 в 09:26
    удачи на дорогах
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