Движение на трассе М-11 восстановлено после ДТП с 50 машинами, в котором погибли четверо

Движение на 526-м километре платной автодороги М-11 «Нева» в Новгородской области полностью восстановлено к утру 9 января, сообщает Автодор.
По данным регионального УГИБДД, на месте остаётся один автомобиль — участник ДТП. Пункты обогрева МЧС завершили работу, передаёт телеграм-канал ведомства.
Видео с места ДТП
МЧС
Днём 8 января на трассе столкнулись около 50 автомобилей: машины въезжали в уже столкнувшиеся. Четыре человека погибли, в том числе младенец и его мать. Пострадали пять детей и 11 взрослых. Трех детей и их отца, пострадавших в ДТП, авиация МЧС России доставила в Великий Новгород. На дороге была крупная пробка. Легковые автомобили удалось направлять в объезд по М-10, а большегрузы не могли развернуться, им пришлось ждать окончания работ.