Во время массовой аварии на М-11 пострадали пять детей

Количество пострадавших в смертельной аварии на М-11 в Новгородской области увеличилось до 16 человек. На трассе все еще затор.
Уточненную информацию вечером 8 января предоставило МЧС. В ведомстве сообщают, что всего в аварии пострадали 16 человек, пять из них дети. «Авиация МЧС России доставила трех детей и их отца, пострадавших в ДТП, в Великий Новгород», — сообщили в министерстве.
Также МЧС сообщает, что затор на трассе в настоящее время — около 1,5 км. Легковые автомобили удалось перенаправить на М-10, но грузовики развернуться не могут. В пробке около 60 большегрузов.
«Работы продолжаются. Людям оказывается вся необходимая помощь. Спасатели МЧС России развернули пункты обогрева на трассе М-11. Люди могут согреться, выпить горячий чай и зарядить телефоны. На месте работают психологи», — добавили в ведомстве.
Массовая авария произошла на участке трассы в Новгородской области во второй половине дня 8 января. Погибли 4 человека, в том числе годовалый ребенок. Региональное управление СК возбудило дело по статье об оказании небезопасных услуг. Вопросы есть к службам, которые отвечают за чистку и обслуживание трассы.