«Переоценил свои возможности». Задержанный за носок на пенисе рэпер VACIO заявил, что он больше не рэпер

Николай Васильев, известный как рэпер VACIO, появившийся на «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой в одном носке на причинном месте, 10 января прямо из следственного изолятора надиктовал обращение к общественности для своего Telegram-канала.
Васильев заявил, что «в свете последних событий» его часто «выставляют» не тем, кто он есть. VACIO подчеркнул, что год назад круто изменил свою жизнь и избавился от зависимостей и вредных привычек, доказательство этому — тест на наркотические вещества, проведенный ему в полиции и показавший отрицательный результат.
«Я больше не тот, кем вы знали меня раньше. Я — не рэпер, — заявил Васильев. — Я — профессиональный музыкант, окончивший джазовое училище,
В доказательство своих слов VACIO прикрепил к сообщению три видеозаписи с березками и закатом, на фоне которых он под гитару поет песни романтического содержания.
Свое появление в одном носке в клубе «Мутабор» 20 декабря Николай Васильев объяснил «погоней за хайпом и драйвом в толпе», из которой ему «хотелось выделиться больше остальных».
Вечеринка Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked прошла в ночном клубе «Мутабор» в Москве в ночь на 21 декабря и стоила крупных неприятностей самым именитым ее участникам. Так, Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую вырезали из новогодних праздничных «огоньков» и убрали из сборных концертов, Ксения Собчак лишилась корпоративов на 15 миллионов рублей, а музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что участвовавшая в вечеринке Наталья Ионова больше не имеет отношения к «Глюкозе» и проект будет перезапущен без ее участия. Рэпер VACIO, явивший публике самый провокационный костюм на скандальной вечеринке, получил