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    «Переоценил свои возможности». Задержанный за носок на пенисе рэпер VACIO заявил, что он больше не рэпер

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    34 комментария

    Николай Васильев, известный как рэпер VACIO, появившийся на «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой в одном носке на причинном месте, 10 января прямо из следственного изолятора надиктовал обращение к общественности для своего Telegram-канала.

    Васильев заявил, что «в свете последних событий» его часто «выставляют» не тем, кто он есть. VACIO подчеркнул, что год назад круто изменил свою жизнь и избавился от зависимостей и вредных привычек, доказательство этому — тест на наркотические вещества, проведенный ему в полиции и показавший отрицательный результат.

    «Я больше не тот, кем вы знали меня раньше. Я — не рэпер, — заявил Васильев. — Я — профессиональный музыкант, окончивший джазовое училище, 6 классов гитары и 6 классов фортепиано. Я — автор, который сам пишет музыку и тексты для своих песен».

    В доказательство своих слов VACIO прикрепил к сообщению три видеозаписи с березками и закатом, на фоне которых он под гитару поет песни романтического содержания.

    Свое появление в одном носке в клубе «Мутабор» 20 декабря Николай Васильев объяснил «погоней за хайпом и драйвом в толпе», из которой ему «хотелось выделиться больше остальных».

    Вечеринка Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked прошла в ночном клубе «Мутабор» в Москве в ночь на 21 декабря и стоила крупных неприятностей самым именитым ее участникам. Так, Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую вырезали из новогодних праздничных «огоньков» и убрали из сборных концертов, Ксения Собчак лишилась корпоративов на 15 миллионов рублей, а музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что участвовавшая в вечеринке Наталья Ионова больше не имеет отношения к «Глюкозе» и проект будет перезапущен без ее участия. Рэпер VACIO, явивший публике самый провокационный костюм на скандальной вечеринке, получил 15 суток ареста за мелкое хулиганство, а когда они истекли — еще 10 суток за то же правонарушение. Между арестами ему вручили повестку в военкомат.

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    Голая вечеринка Ивлеевой
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    УДИВЛЕНИЕ2
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    Комментарии 34

    Гость10 Янв 2024 в 21:53
    Представьте. Полностью дееспособные совершеннолетние люди добровольно, без всякого принуждения на свои собственные заработанные деньги сняли сауну. Никакой закон им этого не может запретить, даже если кто-то из них был там не со своей женой. Повторяю: закон этого не запрещает.

    В этой сауне они, естественно, были голыми, даже без простыней и носков. Законом это тоже не запрещено. Они имели право по обоюдному согласию делать все, что им заблагорассудится, в любых сочетаниях и любых позах. Закон этому совсем не препятствует.

    Закон позволяет им снимать все происходящее на любые виды фото- и видеотехники. Съемки чего угодно для собственного пользования распространением порнографии не являются.

    Даже выкладывание в сети фоток и видео в голом виде не нарушает закона. Это не порнография. Запрещен только показ "действий", и в рассматриваемой ситуации отвечает не снятый человек, а только тот, кто фото и видео выложил, по статье "распространение".

    Ничего похожего в случае вечеринки нет.
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