Главком ВМФ: американские корабли с «Томагавками» угрожают нацбезопаcности России

Корабли США с «Томагавками» остаются одной из проблем нацбезопасности РФ, потому что крылатые ракеты могут достать до объектов на российской территории. Об этом рассказал главком ВМФ РФ Николай Евменов, передает в среду, 10 января, газета «Красная звезда». Крылатые ракеты «Томагавк» обладают дальностью полета до 5 500 км, отмечает РБК.

«Патрулирование в море на постоянной основе кораблей — носителей крылатых ракет большой дальности «Томагавк» с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России», — заявил главнокомандующий ВМФ.