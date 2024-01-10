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    Главком ВМФ: американские корабли с «Томагавками» угрожают нацбезопаcности России

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    Корабли США с «Томагавками» остаются одной из проблем нацбезопасности РФ, потому что крылатые ракеты могут достать до объектов на российской территории. Об этом рассказал главком ВМФ РФ Николай Евменов, передает в среду, 10 января, газета «Красная звезда». Крылатые ракеты «Томагавк» обладают дальностью полета до 5 500 км, отмечает РБК.

    «Патрулирование в море на постоянной основе кораблей — носителей крылатых ракет большой дальности «Томагавк» с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России», — заявил главнокомандующий ВМФ.

    Среди других угроз главком назвал мощные группировки ВМС иностранных государств в Атлантическом и Тихом океанах, в Средиземном море, а также планы иностранных государств по ущемлению интересов РФ в Арктике. Эти угрозы требуют наличия у России современного военно-морского флота, добавил Евменов.

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