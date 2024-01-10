Финские пограничники задержали на границе с Россией первых нарушителей в новом году

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии заявила о первых задержанных на границе с Россией в Южной Карелии в 2024 году. Об этом ведомство сообщило 10 января на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).



Четыре человека были задержаны финскими пограничниками в районе Париккала. «Инцидент расследуется как подозрение в нарушении государственной границы», — говорится в сообщении Погранслужбы. По словам заместителя командующего Пограничной службой Хейкки Ахтиайнена, нарушители попали в Финляндию не через пункт пропуска, а по пересеченной местности, пишет Yle. Как именно они добрались, сейчас выясняют пограничники. Обнаружили нарушителей 10 января после шести часов утра.