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    Финские пограничники задержали на границе с Россией первых нарушителей в новом году

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    Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии заявила о первых задержанных на границе с Россией в Южной Карелии в 2024 году. Об этом ведомство сообщило 10 января на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

    Четыре человека были задержаны финскими пограничниками в районе Париккала. «Инцидент расследуется как подозрение в нарушении государственной границы», — говорится в сообщении Погранслужбы. По словам заместителя командующего Пограничной службой Хейкки Ахтиайнена, нарушители попали в Финляндию не через пункт пропуска, а по пересеченной местности, пишет Yle. Как именно они добрались, сейчас выясняют пограничники. Обнаружили нарушителей 10 января после шести часов утра.

    Напомним, что российско-финляндская граница закрыта до 14 января по решению финских властей. В четверг, 11 января, правительство Финляндии должно принять новое решение. Накануне глава МВД страны Мари Рантанен заявила, что финны не будут открывать КПП на границе с Россией после 14 января. О вероятном продлении закрытия границы писала и газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в финском правительстве.

    Ограничения на границе России и Финляндии начались с 9 ноября 2023 года из-за так называемого «мигрантского кризиса». «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах. Финны обвинили в происходящем российскую сторону. Сначала были введены ограничения, запретили пересекать границу на велосипедах, затем стали закрывать КПП. С 30 ноября границу закрыли полностью на две недели. 14 декабря Финляндия открыла два пункта пропуска, но финнам хватило суток, чтобы закрыться снова — с 15 декабря на месяц. Тем не менее мигранты с российской стороны никуда не делись: кто не успел пересечь границу, жгли ночью костры.

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