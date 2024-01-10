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    KП: из «Песни года» вслед за Киркоровым вырезали ещё одного артиста

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    Вслед за Филиппом Киркоровым, Лерой Кудрявцевой, Михаилом Шуфутинским и певицей Глюкозой из «Песни года» вырезали Александра Ревву, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, сообщает 10 января KP.RU.

    Ревва после начала СВО уехал из России, а относительно недавно вернулся. Он работал на корпоративах, снимался в новогодних программах, выступил на «Песне года» — исполнил одну из своих песен. Но из телеверсии фестиваля его вырезали.

    У Киркорова и некоторых других артистов проблемы начались после участия в «голой вечеринке», которую блогер Анастасия Ивлеева устроила в клубе «Мутабор». Из-за отмен выступлений звёзды, по разным оценкам, потеряли от 15 до 50 миллионов рублей каждый, а рэпер VACÍO (Николай Васильев), который пришел на вечеринку в одном носке, сначала получил 15 суток ареста, а затем еще 10 суток. Ивлееву суд также наказал. Киркоров 8 января заявил, что передаст гонорар за участие в праздничном телепроекте жителям Белгорода, которые во время новогодних выходных дней пострадали в результате бомбардировок.

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