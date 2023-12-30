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    Без Киркорова и Лолиты, но с Биланом. Организаторы еще одного концерта объявили о замене в составе

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    Организаторы «Зимнего SHOW» объявили о замене в составе участников концерта. На это 30 декабря обратил внимание «Коммерсантъ».

    Информация о замене была опубликована на сайте Live Арены, где 1 января должен состояться концерт. Согласно сообщению, вместо Филиппа Киркорова и Лолиты на сцену выйдут Люся Чеботина, Хабиб и Burito.

    Другие хедлайнеры, Дима Билан, Лада Дэнс и Дмитрий Маликов, остались в списке выступающих.

    Напомним, что Филипп Киркоров и Лолита были в числе гостей «голой вечеринки», организованной блогером Анастасией Ивлеевой. После ее участников ждали не только отмены концертов и корпоративов. Изменения срочно вносятся и в новогодние телевизионные шоу. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

    Организатора вечеринки Анастасию Ивлееву наказал суд.

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