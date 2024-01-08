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    Киркоров передаст новогодний гонорар пострадавшим жителям Белгорода

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    Певец Филипп Киркоров заявил, что передаст гонорар за участие в праздничном телепроекте жителям Белгорода, которые во время новогодних выходных дней пострадали в результате бомбардировок. Об этом шоумен 8 января написал в своем телеграм-канале «Примадонн».

    «Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода», — написал автор канала.

    Белгород подвергся ракетному обстрелу 30 декабря, в результате погибли 24 человека, в том числе четверо детей, более 100 получили ранения.

    По информации Минобороны, украинские силы применили две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и снаряды чешской РСЗО Vampire. В ведомстве заявили, что «Ольхи» и большинство снарядов удалось перехватить, но некоторые из них и кассетные части ракет упали на город.

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