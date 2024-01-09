В Курской области село Горналь обстреляли со стороны Украины. Погибла женщина

Женщина погибла в результате обстрела села Горналь Суджанского района Курской области. Она получила смертельные осколочные ранения, написал 9 января губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
В результате обстрела в селе повреждены два дома. Также, добавил Старовойт, средствами ПВО над территорией Курской области сбито три беспилотника самолетного типа. Министерство обороны РФ сообщило, что сбитых БПЛА было четыре. Один из них, уточнил губернатор, был уничтожен в Курчатовском районе, где располагается атомная электростанция.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что три человека пострадали при атаке беспилотника на объекты топливно-энергетического комплекса. В ГУ МЧС по Орловской области подтвердили «Фонтанке», что инцидент произошёл на территории нефтебазы «Орёлнефтепродукт».