Губернатор Клычков: два беспилотника в Орле упали на объект ТЭК

Два беспилотника в Орле упали на объект топливно-энергетического комплекса. Об этом 9 января сообщил губернатор области Андрей Клычков.
«Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают экстренные службы, ситуация находится под полным контролем», — сообщил он. В пресс-службе губернатора Орловской области сообщили, что информации о пострадавших нет.
В ГУ МЧС по Орловской области подтвердили «Фонтанке», что инцидент произошёл на территории нефтебазы «Орёлнефтепродукт». «Наши подразделения выехали на место и работают там. Причины и масштаб инцидента выясняются», — рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства.
Очевидцы тем временем публикуют фотографии чёрного дыма над нефтебазой «Орёлнефтепродукт». Телеграм-каналы со ссылкой на источники пишут, что там произошёл взрыв, в результате которого повреждён пустой резервуар.
Ночью 17 сентября на нефтебазе в Орле произошел пожар. Губернатор Клычков тогда сообщил о падении беспилотника на нежилой объект в Железнодорожном районе около 3:50. В 5 часов утра он уточнил, что был атакован промышленный объект, открытое горение резервуара с топливом к тому моменту ликвидировали.