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    Губернатор Клычков: два беспилотника в Орле упали на объект ТЭК

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    Два беспилотника в Орле упали на объект топливно-энергетического комплекса. Об этом 9 января сообщил губернатор области Андрей Клычков.

    «Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают экстренные службы, ситуация находится под полным контролем», — сообщил он. В пресс-службе губернатора Орловской области сообщили, что информации о пострадавших нет.

    В ГУ МЧС по Орловской области подтвердили «Фонтанке», что инцидент произошёл на территории нефтебазы «Орёлнефтепродукт». «Наши подразделения выехали на место и работают там. Причины и масштаб инцидента выясняются», — рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства.

    Очевидцы тем временем публикуют фотографии чёрного дыма над нефтебазой «Орёлнефтепродукт». Телеграм-каналы со ссылкой на источники пишут, что там произошёл взрыв, в результате которого повреждён пустой резервуар.

    Ночью 17 сентября на нефтебазе в Орле произошел пожар. Губернатор Клычков тогда сообщил о падении беспилотника на нежилой объект в Железнодорожном районе около 3:50. В 5 часов утра он уточнил, что был атакован промышленный объект, открытое горение резервуара с топливом к тому моменту ликвидировали.

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