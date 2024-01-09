Губернатор Клычков: два беспилотника в Орле упали на объект ТЭК

Два беспилотника в Орле упали на объект топливно-энергетического комплекса. Об этом 9 января сообщил губернатор области Андрей Клычков.

«Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают экстренные службы, ситуация находится под полным контролем», — сообщил он. В пресс-службе губернатора Орловской области сообщили, что информации о пострадавших нет.

В ГУ МЧС по Орловской области подтвердили «Фонтанке», что инцидент произошёл на территории нефтебазы «Орёлнефтепродукт». «Наши подразделения выехали на место и работают там. Причины и масштаб инцидента выясняются», — рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства.

