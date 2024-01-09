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    Губернатор Клычков: три человека пострадали при атаке беспилотника на объект ТЭК в Орле

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    24 комментария

    Три человека пострадали при атаке беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса Орловской области. Об этом 9 января сообщил глава региона Андрей Клычков. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

    «Им оказывается необходимая помощь. Двое от госпитализации отказались», — сообщается в официальном канале Клычкова.

    О возгорании на нефтебазе стало известно от очевидцев днём 9 января. Вскоре инцидент подтвердило МЧС Орловской области. Губернатор региона сообщил, что пожар локализован. По словам Клычкова, два беспилотника упали на объект ТЭК. Третий упал в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа на нежилой объект. Пострадавших нет.

    Минобороны РФ заявило, что около 15:00 военные пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам в России. Силы ПВО сбили четыре беспилотника над Курской областью, еще два перехвачены над территорией Орловской области.

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    Комментарии 24

    Гость09 Янв 2024 в 16:03
    Гойда, же, да?
    +1−0
    Гость09 Янв 2024 в 15:51
    вот почаще бы так !!!
    +1−2
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