Губернатор Клычков: три человека пострадали при атаке беспилотника на объект ТЭК в Орле

Три человека пострадали при атаке беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса Орловской области. Об этом 9 января сообщил глава региона Андрей Клычков. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

«Им оказывается необходимая помощь. Двое от госпитализации отказались», — сообщается в официальном канале Клычкова.

О возгорании на нефтебазе стало известно от очевидцев днём 9 января. Вскоре инцидент подтвердило МЧС Орловской области. Губернатор региона сообщил, что пожар локализован. По словам Клычкова, два беспилотника упали на объект ТЭК. Третий упал в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа на нежилой объект. Пострадавших нет.