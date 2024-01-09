Прокуратура решила взыскать с двух бывших сотрудников петербургского «Водоканала» 2,8 млн, полученных в качестве взяток

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга направила в суд исковое заявление о взыскании с двух бывших сотрудников ГУП «Водоканал» Романа Захлебаева и Александра Самченко, а также Александра Цукуры и Константина Душко денежных средств в общем размере более 2,8 млн рублей, полученных в качестве взяток. Об этом ведомство сообщает 9 января в официальном телеграм-канале.
Суд установил, что бывший начальник Службы экологического мониторинга Управления охраны, окружающей среды «Водоканала» Роман Захлебаев и инженер из Службы документационного обеспечения и контроля абонентов филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга» ГУПа Александр Самченко при посредничестве Цукуры и Душко получили взятки от представителей коммерческих организаций за совершение действий или бездействие в их интересах.
Так, экс-сотрудники «Водоканала» получили крупные суммы за своевременное предупреждение о приезде сотрудников предприятия для отбора проб сточных вод. Также, утверждается, что платили им и за подмену проб, что позволяло организациям избежать штрафных санкций за превышение допустимых загрязняющих веществ в сточных водах.
В период с января 2017 по ноябрь 2018 года общий размер полученных взяток превысил 2,8 млн рублей. В исковом заявлении прокурор Московского района просит суд взыскать с ответчиков эту сумму в доход государства. Исковое заявление прокурора Московского района находится на рассмотрении в суде.
В ноябре 2021 году Московский районный суд назначил Захлебаеву 6,5 лет в ИК строго режима, Самченко получил 5,5 года. Душко — 4,5 года условно с испытательным сроком 3,5 года. Цукуру приговорили к 4 годам условно с испытательным сроком 3 года.