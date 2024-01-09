Прокуратура решила взыскать с двух бывших сотрудников петербургского «Водоканала» 2,8 млн, полученных в качестве взяток

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга направила в суд исковое заявление о взыскании с двух бывших сотрудников ГУП «Водоканал» Романа Захлебаева и Александра Самченко, а также Александра Цукуры и Константина Душко денежных средств в общем размере более 2,8 млн рублей, полученных в качестве взяток. Об этом ведомство сообщает 9 января в официальном телеграм-канале.

Суд установил, что бывший начальник Службы экологического мониторинга Управления охраны, окружающей среды «Водоканала» Роман Захлебаев и инженер из Службы документационного обеспечения и контроля абонентов филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга» ГУПа Александр Самченко при посредничестве Цукуры и Душко получили взятки от представителей коммерческих организаций за совершение действий или бездействие в их интересах.