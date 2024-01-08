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    Петербурженка сварилась в собственной ванне — из крана на нее хлынул кипяток

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    52-летняя женщина скончалась в больнице из-за ожогов. Ее ошпарил кипяток из крана в ванной, стало известно «Фонтанке» 8 января.

    Жительница Красногвардейского района Петербурга поступила в больницу с Синявинской улицы вечером 6 января с ожогами порядка 80% тела — головы, шеи, туловища, рук и ног. По предварительным данным, она была в ванне, когда из крана хлынул кипяток.

    Врачи пытались спасти женщину, однако днем 7 января она скончалась.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о 80-летней жительнице Выборгского района, которая тоже получила ожоги от кипятка. Она выжила. По предварительным данным, пенсионерка перепутала краны.

    © Фонтанка.Ру

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