Петербурженка обварилась кипятком в собственной ванне

Жительница Выборгского района Петербурга попала в больницу с ожогами через несколько дней после своего юбилея. Её ошпарил кипяток, хлынувший в ванну.



Пациентка, на прошлой неделе отметившая 80-летие, поступила в больницу накануне, стало известно «Фонтанке» 4 января. Медики диагностировали термические ожоги стоп, состояние женщины опасений не вызывает — она успела убрать ноги из воды.