Петербурженка обварилась кипятком в собственной ванне

Жительница Выборгского района Петербурга попала в больницу с ожогами через несколько дней после своего юбилея. Её ошпарил кипяток, хлынувший в ванну.
Пациентка, на прошлой неделе отметившая 80-летие, поступила в больницу накануне, стало известно «Фонтанке» 4 января. Медики диагностировали термические ожоги стоп, состояние женщины опасений не вызывает — она успела убрать ноги из воды.
По предварительным данным, пенсионерка получила травмы в ванной комнате в девятиэтажке на проспекте Художников днём
Последствия ошибки могли быть и более тяжёлыми. Зимой и весной прошлого года в Петербурге погибли пять человек, в смерти которых винили горячую воду в ванне.