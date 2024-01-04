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    Петербурженка обварилась кипятком в собственной ванне

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    Жительница Выборгского района Петербурга попала в больницу с ожогами через несколько дней после своего юбилея. Её ошпарил кипяток, хлынувший в ванну.

    Пациентка, на прошлой неделе отметившая 80-летие, поступила в больницу накануне, стало известно «Фонтанке» 4 января. Медики диагностировали термические ожоги стоп, состояние женщины опасений не вызывает — она успела убрать ноги из воды.

    По предварительным данным, пенсионерка получила травмы в ванной комнате в девятиэтажке на проспекте Художников днём 1 января, перепутав краны. Через два дня состояние женщины ухудшилось, её поместили в ожоговое отделение.

    Последствия ошибки могли быть и более тяжёлыми. Зимой и весной прошлого года в Петербурге погибли пять человек, в смерти которых винили горячую воду в ванне.

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