Лучшим кинофильмам раздали «Золотые глобусы» — больше всех забрал «Оппенгеймер»

В США подвели итоги премии «Золотой глобус», которую называют «репетицией Оскара». Больше всего наград собрал фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» — у фильма про создателя атомной бомбы пять наград: лучший фильм (драма), лучшая режиссура, лучший актер в драматическом фильме (Киллиан Мерфи), лучший актер второго плана (Роберт Дауни-младший за роль Льюиса Штрауса), лучшая музыка к фильму.



Среди других лидеров — «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, уже получившие «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля: они награждены как лучший фильм (комедия или мюзикл) и Эмма Стоун — как лучшая актриса в этом же жанре. Лучшей актрисой в драме назвали Лили Гладстон в «Убийцах цветочной луны» Мартина Скорсезе. Лучшим актером в комедии и мюзикле назвали Пола Джаматти в «Оставленных» Александра Пэйна, там же сыграла лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндольф.

