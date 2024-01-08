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    Кино

    Лучшим кинофильмам раздали «Золотые глобусы» — больше всех забрал «Оппенгеймер»

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    В США подвели итоги премии «Золотой глобус», которую называют «репетицией Оскара». Больше всего наград собрал фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» — у фильма про создателя атомной бомбы пять наград: лучший фильм (драма), лучшая режиссура, лучший актер в драматическом фильме (Киллиан Мерфи), лучший актер второго плана (Роберт Дауни-младший за роль Льюиса Штрауса), лучшая музыка к фильму.

    Среди других лидеров — «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, уже получившие «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля: они награждены как лучший фильм (комедия или мюзикл) и Эмма Стоун — как лучшая актриса в этом же жанре. Лучшей актрисой в драме назвали Лили Гладстон в «Убийцах цветочной луны» Мартина Скорсезе. Лучшим актером в комедии и мюзикле назвали Пола Джаматти в «Оставленных» Александра Пэйна, там же сыграла лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндольф.

    За лучший сценарий отметили «Анатомию падения» — его писали Жюстин Трие и Артур Арари. Он же признан лучшим фильмом на иностранном языке.

    «Барби», лидировавшая по числу номинаций, получила приз за лучшую песню и приз как самый кассовый фильм.

    А «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки назван «лучшим анимационным фильмом».

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