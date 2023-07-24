Фильм «Барби» стал самым кассовым дебютом в США, обойдя «Оппенгеймер». А в России смотрели на Деппа

Подведены итоги кинематографического уик-энда 20–23 июля. Согласно информации Единой федеральной автоматизированной информационной системы о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), в России первую строчку заняла «Жанна Дюбарри». Фильм-возвращение Джонни Деппа в большое кино после долгого периода «отмены» актера, стал одним из немногих новых громких зарубежных фильмов, вышедших в кинотеатрах. Лента собрала 67 миллионов рублей за свой первый уик-энд.



Вторую строчку по просмотрам в России занял «Гипнотик» Роберта Родригеса (20 миллионов рублей), третью — «Кентавр» с Юрой Борисовым (около 20 миллионов рублей).

