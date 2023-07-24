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    Кино

    Фильм «Барби» стал самым кассовым дебютом в США, обойдя «Оппенгеймер». А в России смотрели на Деппа

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    Подведены итоги кинематографического уик-энда 20–23 июля. Согласно информации Единой федеральной автоматизированной информационной системы о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), в России первую строчку заняла «Жанна Дюбарри». Фильм-возвращение Джонни Деппа в большое кино после долгого периода «отмены» актера, стал одним из немногих новых громких зарубежных фильмов, вышедших в кинотеатрах. Лента собрала 67 миллионов рублей за свой первый уик-энд.

    Вторую строчку по просмотрам в России занял «Гипнотик» Роберта Родригеса (20 миллионов рублей), третью — «Кентавр» с Юрой Борисовым (около 20 миллионов рублей).

    В международном прокате главный куш сорвал фильм «Барби». Представитель Warner Bros Джефф Гольдштейн заявил, что «никто не ожидал дохода в 155 миллионов долларов» — создатели ленты рассчитывали на 75. Она оказалась самым кассовым дебютом года.

    В то же время «Оппенгеймер» Кристофера Нолана собрал за тот же срок 80 миллионов долларов. Причем, отмечается в статье, многие зрители не смогли выбрать между двумя блокбастерами и пошли на обе картины, подняв бокс-офис уик-энда на значительную высоту.

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