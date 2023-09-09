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    Кино

    «Бедные-несчастные» получили «Золотого льва»: объявлены лауреаты Венецианского кинофестиваля

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    Вечером 9 сентября в Венеции объявили итоги международного кинофестиваля — лучшие картины выбирало жюри во главе с режиссером фильма «Ла-Ла Лэнд» Дэмьеном Шазеллом.

    Главную награду, «Золотого льва Святого Марка», получил фильм «Бедные-несчастные» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. Картина с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо повествует об ученом, который решил спасти женщину, пересадив ей мозг ее же нерожденного ребенка.

    «Серебряного льва» как лучший режиссер удостоился Маттео Гарроне с фильмом «Я — капитан» о пути эмигрантов через Средиземное море.

    Приз Большого жюри, третья по значимости премия, отошла к Рюсуке Хамагути с фильмом «Зла не существует».

    Агнешку Холланд, выступившую с фильмом «Зелёная граница» о беженцах на белорусско-польской границе, наградили спецпризом жюри.

    Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль достался Питеру Сарсгаарду за роль в фильме «Память» Мишеля Франко.

    Лучшей актрисой признали Кейли Спейни, снявшуюся в фильме «Присцилла» Софии Копполы по книге Присциллы Пресли «Элвис и я».

    Пабло Ларраина и Гильермо Кальдерона наградили за лучший сценарий к фильму «Граф» — черной комедии об Аугусто Пиночете.

    Премией Марчелло Мастроянни наградили актёра Сейду Сарра, сыгравшего в фильме «Я — капитан» Маттео Гарроне.

    Напомним, 80-й Венецианский кинофестиваль открылся на острове Лидо 30 августа. Вне конкурса в этот день показали картину «Срок времени» (или «Порядок времени») с петербургской актрисой Ксенией Раппопорт.

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