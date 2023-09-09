«Бедные-несчастные» получили «Золотого льва»: объявлены лауреаты Венецианского кинофестиваля

Вечером 9 сентября в Венеции объявили итоги международного кинофестиваля — лучшие картины выбирало жюри во главе с режиссером фильма «Ла-Ла Лэнд» Дэмьеном Шазеллом.
Главную награду, «Золотого льва Святого Марка», получил фильм «Бедные-несчастные» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. Картина с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо повествует об ученом, который решил спасти женщину, пересадив ей мозг ее же нерожденного ребенка.
«Серебряного льва» как лучший режиссер удостоился Маттео Гарроне с фильмом «Я — капитан» о пути эмигрантов через Средиземное море.
Приз Большого жюри, третья по значимости премия, отошла к Рюсуке Хамагути с фильмом «Зла не существует».
Агнешку Холланд, выступившую с фильмом «Зелёная граница» о беженцах на белорусско-польской границе, наградили спецпризом жюри.
Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль достался Питеру Сарсгаарду за роль в фильме «Память» Мишеля Франко.
Лучшей актрисой признали Кейли Спейни, снявшуюся в фильме «Присцилла» Софии Копполы по книге Присциллы Пресли «Элвис и я».
Пабло Ларраина и Гильермо Кальдерона наградили за лучший сценарий к фильму «Граф» — черной комедии об Аугусто Пиночете.
Премией Марчелло Мастроянни наградили актёра Сейду Сарра, сыгравшего в фильме «Я — капитан» Маттео Гарроне.
Напомним, 80-й Венецианский кинофестиваль открылся на острове Лидо 30 августа. Вне конкурса в этот день показали картину «Срок времени» (или «Порядок времени») с петербургской актрисой Ксенией Раппопорт.