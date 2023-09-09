«Бедные-несчастные» получили «Золотого льва»: объявлены лауреаты Венецианского кинофестиваля

Вечером 9 сентября в Венеции объявили итоги международного кинофестиваля — лучшие картины выбирало жюри во главе с режиссером фильма «Ла-Ла Лэнд» Дэмьеном Шазеллом.

Главную награду, «Золотого льва Святого Марка», получил фильм «Бедные-несчастные» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. Картина с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо повествует об ученом, который решил спасти женщину, пересадив ей мозг ее же нерожденного ребенка.



«Серебряного льва» как лучший режиссер удостоился Маттео Гарроне с фильмом «Я — капитан» о пути эмигрантов через Средиземное море.