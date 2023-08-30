Венецианский кинофестиваль открывается награждением режиссера, чей фильм с Ксенией Раппопорт покажут вне конкурса

На острове Лидо 30 августа открывается юбилейный, 80-й Венецианский кинофестиваль. Его первым событием станет церемония награждения «Золотым львом святого Марка» «за вклад в мировое киноискусство» — статуэтку вручат режиссеру Лилиане Кавани. Среди самых известных картин 90-летней звезды итальянского кинематографа — «Ночной портье», снятый в 1974 году. Фильм режиссера этого года, «Срок времени» (или «Порядок времени»), в котором сыграла петербургская актриса Ксения Раппопорт, покажут на фестивале вне конкурса.

В этом году главное жюри международного кинофестиваля возглавляет автор фильма «Ла-Ла Лэнд» Дэмьен Шазелл. Также выбирать лучших из лучших будут Джейн Кэмпион («Власть пса»), Мартин Макдонах («Банши Инишерина»), палестинский актер Салех Бакри («Визит оркестра»), американская журналистка и режиссер Лора Пойтрас («Вся красота и кровопролитие»), французская актриса и режиссер Миа Хансен-Лёв («Остров Бергмана»), итальянский режиссер Габриэле Майнетти (Tiger Boy), аргентинский сценарист и режиссер Сантьяго Митре («Аргентина, 1985») и китайская актриса Шу Ци («Нью-Йорк, я люблю тебя»).

На конкурс представили свои ленты такие мэтры, как Люк Бессон (его «Догмен» — о ребенке с трудной судьбой, который ищет утешения в общении с собаками), София Коппола (ее «Присцилла» снята по книге Присциллы Пресли «Элвис и я») и Дэвид Финчер — трейлер его ленты «Убийца» выложил Netflix накануне открытия Мостры.



Среди других фаворитов — чилийский режиссер и оскаровский номинант за «лучший фильм на иностранном языке» Пабло Ларраин с черной комедией об Аугусто Пиночете «Граф», Брэдли Купер с лентой «Маэстро» о композиторе Леонарде Бернстайне, польская режиссер и сценаристка Агнешка Холланд (ее «Зеленая граница» — о беженцах на белорусско-польской границе в начале 2020-х годов), мексиканский режиссер и каннский лауреат (в программе «Особый взгляд») Мишель Франко с картиной «Память» о влюбленных в Нью-Йорке, итальянский режиссер Маттео Гарроне (фильм «Я — капитан» снимался в Сенегале, повествует о пути эмигрантов через Средиземное море) и лауреат «Эмми» и многократный оскаровский номинант Майкл Манн с байопиком «Феррари», где главную роль сыграл Адам Драйвер.

