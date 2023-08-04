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    Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена «Великая ирония», который покажут в российских кинотеатрах

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    Фото: Кинокомпания «Вольга»
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    Кинокомпания «Вольга» 4 августа представила локализованный трейлер нового фильма Вуди Аллена «Великая ирония», премьера которого состоится в рамках внеконкурсной программы Венецианского кинофестиваля. Мостра пройдет с 30 августа по 9 сентября.

    Кинокомпания «Вольга»

    «Великая ирония» — 50-я картина режиссера, в ней снялись Лу де Лааж, Мельвиль Пупо, Нильс Шнайдер и Валери Лемерсье. Место действия — осенний Париж, где, по иронии судьбы, успешная, но несчастная в браке Фанни сталкивается со своим одноклассником, которого не видела много лет. Увлекшись воспоминаниями, молодые люди решаются на роман — но обманутый муж понимает, что в жизни его супруги что-то происходит, — и поднимает игру на новый уровень.

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    Фильм выйдет в российских кинотеатрах 28 сентября.

    Напомним, вышедшая в 2022 году картина Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина» собрала худшую кассу за всю карьеру режиссера — это произошло на фоне выдвинутых против него обвинений в насилии против приемной дочери: та заявила, что режиссер однажды прикасался к ней в интимных местах, когда та была еще ребенком. На это Аллен напомнил, что ту ситуацию расследовали еще в 1992 году, и он был признан невиновным.

    Фото: Кинокомпания «Вольга»

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