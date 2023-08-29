«Все идет по плану»: Netflix выложил первый трейлер нового фильма Дэвида Финчера «Убийца»

На YouTube-канале Netflix 29 августа опубликован первый тизер новой картины Дэвида Финчера «Убийца». Ее начнут показывать на стриминге и в некоторых кинотеатрах мира с 10 ноября.



«После рокового промаха убийца сражается со своими работодателями и с самим собой — с его слов, в этой международной охоте нет ничего личного, — говорится в описании трейлера фильма, закадровый голос которого повторяет: — Следуй плану, никому не доверяй; следуй плану — никакой эмпатии; следуй плану — не импровизируй».



В ленте играют Майкл Фассбендер (франшиза «Люди Икс», «300 спартанцев», «Бесславные ублюдки») и Тильда Суинтон («Выживут только любовники», «Суспирия», «Три тысячи лет желаний»). Среди продюсеров — Брэд Питт.

