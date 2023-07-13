Венецианский кинофестиваль объявил состав жюри, которое возглавит режиссер «Ла-Ла Ленда»

В основное конкурсное жюри Венецианского кинофестиваля в 2023 году войдут Джейн Кэмпион («Власть пса»), Мартин Макдонах («Банши Инишерина»), палестинский актер театра и кино Салех Бакри («Визит оркестра»), американская журналистка, режиссер и продюсер Лора Пойтрас («Вся красота и кровопролитие»), французская актриса и режиссер Миа Хансен-Лёв («Остров Бергмана»), итальянский режиссер Габриэле Майнетти (Tiger Boy), аргентинский сценарист и режиссер Сантьяго Митре («Аргентина, 1985») и китайская актриса Шу Ци («Нью-Йорк, я люблю тебя»). Об этом стало известно 13 июля.
Возглавит жюри одного из самых престижных мировых форумов киноискусства режиссер «Ла-Ла Ленда» Дэмьен Шазелл, о чем было известно ранее.