    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, вос

    755мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.18eur100.68

    Кино

    Венецианский кинофестиваль объявил состав жюри, которое возглавит режиссер «Ла-Ла Ленда»

    324
    1 комментарий

    В основное конкурсное жюри Венецианского кинофестиваля в 2023 году войдут Джейн Кэмпион («Власть пса»), Мартин Макдонах («Банши Инишерина»), палестинский актер театра и кино Салех Бакри («Визит оркестра»), американская журналистка, режиссер и продюсер Лора Пойтрас («Вся красота и кровопролитие»), французская актриса и режиссер Миа Хансен-Лёв («Остров Бергмана»), итальянский режиссер Габриэле Майнетти (Tiger Boy), аргентинский сценарист и режиссер Сантьяго Митре («Аргентина, 1985») и китайская актриса Шу Ци («Нью-Йорк, я люблю тебя»). Об этом стало известно 13 июля.

    Возглавит жюри одного из самых престижных мировых форумов киноискусства режиссер «Ла-Ла Ленда» Дэмьен Шазелл, о чем было известно ранее.

    80-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября.

    По теме

    КинофестивальВенеция
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close