Один из старейших российских рэперов пропал после пожара в своём доме

В Подмосковье пропал 50-летний Сергей Булавинцев — рэпер Sir-J (Сирджей), один из старейших российских рэперов и битмейкеров.



Как сообщает 7 января MSK1, 30 декабря в загородном доме Булавинцева в Расторгуево случился пожар, после которого он уехал на электричке и пропал. Его данные переданы в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».



Сергей Булавинцев родился в 1973 году в Москве, выступает с 1991 года. Был лидером одной из первых русских рэп-групп начала 90-х D.O.B. выступал в группах «Империя», RAPtila Camaradaz и т.д., продюсировал многие группы, в том числе «Многоточие».

