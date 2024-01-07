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    Один из старейших российских рэперов пропал после пожара в своём доме

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    В Подмосковье пропал 50-летний Сергей Булавинцев — рэпер Sir-J (Сирджей), один из старейших российских рэперов и битмейкеров.

    Как сообщает 7 января MSK1, 30 декабря в загородном доме Булавинцева в Расторгуево случился пожар, после которого он уехал на электричке и пропал. Его данные переданы в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

    Сергей Булавинцев родился в 1973 году в Москве, выступает с 1991 года. Был лидером одной из первых русских рэп-групп начала 90-х D.O.B. выступал в группах «Империя», RAPtila Camaradaz и т.д., продюсировал многие группы, в том числе «Многоточие».

    В 2020 году в Петербурге в пожаре в квартире на Северном проспекте погиб рэпер Роман Алексеев, известный как Купер из группы Bad Balance.

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