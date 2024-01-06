Нарушителей на электросамокатах планируют выявлять при помощи Face ID

Дорожные камеры смогут выявлять нарушителей ПДД на электросамокатах, моноколесах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ), если добавить в их функционал Face ID. Об этом 6 января сообщил ТАСС представитель компании-разработчика комплексов Сергей Кусов.



По его словам, скорость таких транспортных средств относительно невысока, поэтому устройства фиксации смогут распознать лицо «водителя» во время движения. Однако для такой идентификации необходима актуальная база лиц водителей СИМ, добавил Кусов.



Также нарушителей позволит выявлять внедрение специальных номерных знаков, которые будут закреплены за каждым участником дорожного движения. Как отметил собеседник издания, номер можно размещать на руле или затылочной области шлема, что в том числе будет способствовать его обязательному ношению.

