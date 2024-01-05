Будущая юристка заявила о двойном изнасиловании на севере Петербурга

Студентка Юридического института из Петербурга заявила об изнасиловании. По словам девушки, на ее честь покусились сразу двое знакомых. Об этом «Фонтанке» стало известно в пятницу, 5 января.



Потерпевшая обратилась в полицию накануне утром по телефону. Она сообщила, что двое молодых людей изнасиловали ее дома в Приморском районе. Прибывший оперативник уголовного розыска установил, что ночью девушка принимала гостей. У нее в квартире были Роман и Дмитрий, которые после совместного распития вдвоем изнасиловали девушку, а затем ушли.

