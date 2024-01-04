Симоньян сообщила об обмене 75 российских военнослужащих на пять "азовцев"

75 российских военнослужащих «обменяли» на пятерых членов батальона «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом в своем-телеграмм-канале рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян 3 января.
Сложный переговорный процесс сопровождали представители Объединенных Арабских Эмиратов.
«При их посредничестве мы смогли обменять 75 наших за пять азовцев — из тех, кто в июле вернулся из Турции на Украину. Мы много и справедливо возмущались возвращению азовцев. Но по итогу — спасено 75 наших. Для меня этот итог важнее чего угодно в принципе», — написала Симоньян.
Ранее Минобороны сообщило, что 3 января из украинского плена возвращены 248 российских военнослужащих.
Напомним, в сентябре 2022-го состоялся обмен пленными, в ходе которого Россия освободила, в том числе, захваченных командиров батальона «Азов»*. Предполагалось, что они останутся в Турции «под личные гарантии» турецкого президента Эрдогана до окончания боевых действий в зоне конфликта. России тогда передали украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука.
Но летом 2023-го года освобождённые «азовцы» в нарушение этих договоренностей вылетели из Турции на Украину вместе с президентом Владимиром Зеленским.