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    Симоньян сообщила об обмене 75 российских военнослужащих на пять "азовцев"

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    75 российских военнослужащих «обменяли» на пятерых членов батальона «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом в своем-телеграмм-канале рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян 3 января.

    Сложный переговорный процесс сопровождали представители Объединенных Арабских Эмиратов.

    «При их посредничестве мы смогли обменять 75 наших за пять азовцев — из тех, кто в июле вернулся из Турции на Украину. Мы много и справедливо возмущались возвращению азовцев. Но по итогу — спасено 75 наших. Для меня этот итог важнее чего угодно в принципе», — написала Симоньян.

    Ранее Минобороны сообщило, что 3 января из украинского плена возвращены 248 российских военнослужащих.

    Напомним, в сентябре 2022-го состоялся обмен пленными, в ходе которого Россия освободила, в том числе, захваченных командиров батальона «Азов»*. Предполагалось, что они останутся в Турции «под личные гарантии» турецкого президента Эрдогана до окончания боевых действий в зоне конфликта. России тогда передали украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука.

    Но летом 2023-го года освобождённые «азовцы» в нарушение этих договоренностей вылетели из Турции на Украину вместе с президентом Владимиром Зеленским.

    *Запрещен в РФ и признан террористической организацией.

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