Симоньян сообщила об обмене 75 российских военнослужащих на пять "азовцев"

75 российских военнослужащих «обменяли» на пятерых членов батальона «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом в своем-телеграмм-канале рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян 3 января.



Сложный переговорный процесс сопровождали представители Объединенных Арабских Эмиратов.



«При их посредничестве мы смогли обменять 75 наших за пять азовцев — из тех, кто в июле вернулся из Турции на Украину. Мы много и справедливо возмущались возвращению азовцев. Но по итогу — спасено 75 наших. Для меня этот итог важнее чего угодно в принципе», — написала Симоньян.