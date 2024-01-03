Минобороны РФ: 248 российских военных вернулись из украинского плена

Из украинского плена возвращены 248 российских военнослужащих, сообщает 3 января Минобороны РФ.
«Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию <...> Объединенных Арабских Эмиратов. Всем освобожденным <...> оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — сказано в сообщении оборонного ведомства.
Самолеты ВКС доставят освобожденных для лечения и реабилитации в медучреждения МО РФ. Также с сообщении сказано, что пленные возвращены с подконтрольной Киеву территории «в результате сложного переговорного процесса».