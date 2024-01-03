    Сейчас

    -24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -27

    0 м/с, штиль

    765мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.69eur99.19

    Минобороны РФ: 248 российских военных вернулись из украинского плена

    12397

    Из украинского плена возвращены 248 российских военнослужащих, сообщает 3 января Минобороны РФ.

    «Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию <...> Объединенных Арабских Эмиратов. Всем освобожденным <...> оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

    Самолеты ВКС доставят освобожденных для лечения и реабилитации в медучреждения МО РФ. Также с сообщении сказано, что пленные возвращены с подконтрольной Киеву территории «в результате сложного переговорного процесса».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Освобождение пленных
    ЛАЙК66
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ4

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close