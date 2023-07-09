Сначала самолет до Львова, а потом снова за оружие. Что известно об освобождении командиров запрещенного в России «Азова»*

Пять пленных командиров нацбатальона «Азов»* (запрещен в РФ и признан террористической организацией) накануне вылетели из Турции на Украину вместе с президентом страны Владимиром Зеленским. Кремль заявил, что это произошло вопреки достигнутым ранее договоренностям.
Встреча Зеленского с командирами «Азова»*
в Турции
Вечером 8 июля в телеграм-канале Зеленского появилось видео его встречи с боевиками нацбатальона в турецком аэропорту. Мужчины обнялись, сели в самолет и отправились на Украину.
Известно, что в ночь на субботу Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры продолжительностью в два с половиной часа. В ходе встречи в том числе обсуждалась тема обмена пленными между Россией и Украиной. Турецкий лидер считает ее одной из приоритетных.
Возвращение командиров «Азова»* на Украину
По возвращении во Львов командиры «Азова»* выступили перед журналистами. Лидер нацбатальона Денис Прокопенко дал понять, что они планируют вновь принять участие в боевых действиях.
Реакция Кремля на освобождение
командиров «Азова»*
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возвращение пленных боевиков прямым нарушением условий имевшихся договоренностей как с украинской, так и с турецкой стороны. Он связал это с провалами украинского контрнаступления и давлением, которое оказывалось на Турцию в процессе подготовки к саммиту НАТО.
Что будет с зерновой сделкой
Эрдоган ждет визита президента РФ Владимира Путина в Турцию в августе. Глава Турции заявил, что в ходе этой встречи хочет снова поднять вопрос обмена пленными, а также лично или по телефону обсудить с российским лидером зерновую сделку. «Думаем, насколько можем продлить сделку после 17 июля. Ожидаем, чтобы она продлевалась минимум раз в три месяца, а в целом продлить механизм на два года», — цитировало Эрдогана РИА Новости.
История обмена азовцев на Медведчука
Пятеро командиров «Азова»* были захвачены в плен в ходе боев на «Азовстали». Вместе с десятью иностранными гражданами в ДНР их приговорили к смертной казни. Однако приговор в исполнение не привели. 22 сентября 2022 года их в составе группы из 215 военнопленных со стороны Украины обменяли на 55 российских, среди которых был оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук, которого в СМ называют кумом Владимира Путина. Одним из основных условий нахождения азовцев на свободе было то, что они останутся в Турции до окончания боевых действий.
*Признан экстремистской организацией и запрещен в РФ.