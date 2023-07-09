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    Сначала самолет до Львова, а потом снова за оружие. Что известно об освобождении командиров запрещенного в России «Азова»*

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    Пять пленных командиров нацбатальона «Азов»* (запрещен в РФ и признан террористической организацией) накануне вылетели из Турции на Украину вместе с президентом страны Владимиром Зеленским. Кремль заявил, что это произошло вопреки достигнутым ранее договоренностям.

    Встреча Зеленского с командирами «Азова»*

    в Турции

    Вечером 8 июля в телеграм-канале Зеленского появилось видео его встречи с боевиками нацбатальона в турецком аэропорту. Мужчины обнялись, сели в самолет и отправились на Украину.

    Известно, что в ночь на субботу Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры продолжительностью в два с половиной часа. В ходе встречи в том числе обсуждалась тема обмена пленными между Россией и Украиной. Турецкий лидер считает ее одной из приоритетных.

    Возвращение командиров «Азова»* на Украину

    По возвращении во Львов командиры «Азова»* выступили перед журналистами. Лидер нацбатальона Денис Прокопенко дал понять, что они планируют вновь принять участие в боевых действиях.

    Реакция Кремля на освобождение

    командиров «Азова»*

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возвращение пленных боевиков прямым нарушением условий имевшихся договоренностей как с украинской, так и с турецкой стороны. Он связал это с провалами украинского контрнаступления и давлением, которое оказывалось на Турцию в процессе подготовки к саммиту НАТО.

    Что будет с зерновой сделкой

    Эрдоган ждет визита президента РФ Владимира Путина в Турцию в августе. Глава Турции заявил, что в ходе этой встречи хочет снова поднять вопрос обмена пленными, а также лично или по телефону обсудить с российским лидером зерновую сделку. «Думаем, насколько можем продлить сделку после 17 июля. Ожидаем, чтобы она продлевалась минимум раз в три месяца, а в целом продлить механизм на два года», — цитировало Эрдогана РИА Новости.

    История обмена азовцев на Медведчука

    Пятеро командиров «Азова»* были захвачены в плен в ходе боев на «Азовстали». Вместе с десятью иностранными гражданами в ДНР их приговорили к смертной казни. Однако приговор в исполнение не привели. 22 сентября 2022 года их в составе группы из 215 военнопленных со стороны Украины обменяли на 55 российских, среди которых был оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук, которого в СМ называют кумом Владимира Путина. Одним из основных условий нахождения азовцев на свободе было то, что они останутся в Турции до окончания боевых действий.

    *Признан экстремистской организацией и запрещен в РФ.

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    Комментарии 71

    Гость09 Июл 2023 в 14:01
    так нам Терпилам и надо!
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