Сначала самолет до Львова, а потом снова за оружие. Что известно об освобождении командиров запрещенного в России «Азова»*

Пять пленных командиров нацбатальона «Азов»* (запрещен в РФ и признан террористической организацией) накануне вылетели из Турции на Украину вместе с президентом страны Владимиром Зеленским. Кремль заявил, что это произошло вопреки достигнутым ранее договоренностям.



Встреча Зеленского с командирами «Азова»*

в Турции

Вечером 8 июля в телеграм-канале Зеленского появилось видео его встречи с боевиками нацбатальона в турецком аэропорту. Мужчины обнялись, сели в самолет и отправились на Украину.

Известно, что в ночь на субботу Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры продолжительностью в два с половиной часа. В ходе встречи в том числе обсуждалась тема обмена пленными между Россией и Украиной. Турецкий лидер считает ее одной из приоритетных.