Песков: возвращение из Турции на Украину главарей «Азова»* нарушает договорённости

Возвращение из Турции на Украину главарей батальона «Азов»* (запрещен в РФ и признан террористической организацией) является нарушением договорённостей, об этом заявил 8 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.
«Возвращение из Турции на Украину главарей азовцев является не чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей», — цитирует агентство слова Пескова. Он также отметил, что в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая.
«Это решение выдать главарей «Азова»* Зеленскому в нарушение существующих договоренностей, вернуть их на Украину, безусловно, связано напрямую с провалами в контрнаступлении», — сказал Песков.
Пресс-секретарь главы РФ также напомнил, что сейчас идет подготовка к саммиту НАТО, и в контексте этой подготовки на Турцию оказывали большое давление, а сама Турция проявляет солидарность с другими членами альянса.
«Мы это всё прекрасно понимаем. Но, конечно же, такое нарушение действующих договорённостей никого не красит», — резюмировал Песков.
Напомним, сегодня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что улетел из Турции на Украину вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. Кадры общения Зеленского с боевиками появились в его официальном телеграм-канале. На видео Зеленский встречает мужчин в аэропорту, обнимает их и вместе с ними садится в самолет.
Эти люди оказались на свободе в результате обмена пленными между Россией и Украиной в сентябре 2022 года. По условиям сделки, они не должны были возвращаться на Украину до окончания боевых действий. Эти обязательства в сентябре подтверждал и Зеленский.
О том, как Эрдоган отдал Зеленскому командиров запрещённого нацбатальона, «Фонтанка» писала здесь.