Песков: возвращение из Турции на Украину главарей «Азова»* нарушает договорённости

Возвращение из Турции на Украину главарей батальона «Азов»* (запрещен в РФ и признан террористической организацией) является нарушением договорённостей, об этом заявил 8 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

«Возвращение из Турции на Украину главарей азовцев является не чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей», — цитирует агентство слова Пескова. Он также отметил, что в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая.

«Это решение выдать главарей «Азова»* Зеленскому в нарушение существующих договоренностей, вернуть их на Украину, безусловно, связано напрямую с провалами в контрнаступлении», — сказал Песков.

