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    Эрдоган отдал Зеленскому командиров запрещенного «Азова»*

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    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что улетел из Турции на Украину вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»* (запрещен в РФ и признан террористической организацией). Кадры встречи Зеленского с боевиками появились в его официальном телеграм-канале.

    На видео Зеленский встречает мужчин в аэропорту, обнимает их и вместе с ними садится в самолет.

    Фото: скриншот видео соцсети
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    Напомним, эти люди были захвачены в плен и оказались на свободе в результате обмена 22 сентября 2022 года. Тогда в Россию самолётом доставили 55 человек, в том числе оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. А Украина получила 215 военнопленных, в том числе бойцов и командиров запрещённого «Азова» и иностранных граждан, которых в ДНР приговорили к смертной казни.

    Тогда Зеленский заявлял, что, по условиям обмена, командиры нацбатальона до окончания боевых действий останутся в Турции «под личным протекторатом турецкого президента и в комфортных условиях».

    В ночь на 8 июля Зеленский провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Они беседовали два с половиной часа. Что сказал Эрдоган после этой встречи — читайте в материале «Фонтанки» здесь.

    Фото: скриншот видео соцсети

    * (запрещен в РФ и признан террористической организацией).

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