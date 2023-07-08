Эрдоган отдал Зеленскому командиров запрещенного «Азова»*

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что улетел из Турции на Украину вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»* (запрещен в РФ и признан террористической организацией). Кадры встречи Зеленского с боевиками появились в его официальном телеграм-канале.



На видео Зеленский встречает мужчин в аэропорту, обнимает их и вместе с ними садится в самолет.