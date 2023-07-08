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    Украина в НАТО и Путин в Турции. Что сказал Эрдоган после встречи с Зеленским

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    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ночь на субботу, 8 июля, более двух с половиной часов разговаривал с главой Украины Владимиром Зеленским в особняке Вахдеттин в Стамбуле. По итогам этой встречи Эрдоган сделал ряд заявлений в духе традиций восточной дипломатии.

    Во-первых, что ждёт визита президента России Владимира Путина в Турцию в августе.

    Он добавил, что на встрече с Зеленским выслушал позицию украинской стороны. А ранее — обсуждал вопрос обмена пленными между Россией и Украиной с президентом РФ и намерен вновь поднять этот вопрос в ходе визита российского лидера в Турцию. По его словам, это одна из приоритетных тем.

    Точно также — и лично, и по телефону — президент Турции хотел бы обсудить в президентом России переговоры по зерновой сделке.

    «Думаем, насколько можем продлить сделку после 17 июля. Ожидаем, чтобы она продлевалась минимум раз в три месяца, а в целом продлить механизм на два года», — обозначил свою позицию турецкий лидер (цитата по РИА Новости).

    При этом Эрдоган заявил, что Анкара продолжит оказывать поддержку Киеву в контексте ситуации на Украине. Он напомнил, что Турция с самого начала конфликта помогает Украине в различных областях. Также президент отметил, что «дружба между Турцией и Украиной всецело укрепилась».

    «Без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле. Тем не менее президент Турции заявил об «искреннем желании», чтобы Москва и Киев вернулись к миру, несмотря на имеющиеся между ними разногласия.

    О перспективах Украины в НАТО высказался и президент США Джо Байден в опубликованном 7 июля интервью CNN. По его словам, говорить о присоединении Киева к альянсу пока преждевременно, и это могло бы грозить втягиванием альянса в конфликт с Россией. Однако он подчеркнул, что союзники по НАТО продолжат поддерживать Украину.

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    Эрдоган и ЗеленскийТурцияУкраинаУкраина в НАТО
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