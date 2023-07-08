Украина в НАТО и Путин в Турции. Что сказал Эрдоган после встречи с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ночь на субботу, 8 июля, более двух с половиной часов разговаривал с главой Украины Владимиром Зеленским в особняке Вахдеттин в Стамбуле. По итогам этой встречи Эрдоган сделал ряд заявлений в духе традиций восточной дипломатии.



Во-первых, что ждёт визита президента России Владимира Путина в Турцию в августе.



Он добавил, что на встрече с Зеленским выслушал позицию украинской стороны. А ранее — обсуждал вопрос обмена пленными между Россией и Украиной с президентом РФ и намерен вновь поднять этот вопрос в ходе визита российского лидера в Турцию. По его словам, это одна из приоритетных тем.

