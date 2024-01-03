МИД Франции назвал удар по Белгороду, в котором погибли 25 человек, законным действием Украины в рамках самообороны

МИД Франции дал ответ на вопрос российской прессы об оценке бомбардировки Белгорода. И ответ этот вызвал у многих россиян резко негативную реакцию. Просьба о комментарии поступила во время ежедневного брифинга.

Вопрос звучал так:

«30 декабря 2023 года Киев осуществил массивные удары по российскому городу Белгороду с использованием кассетных боеприпасов. В результате атаки погибли 25 человек и более 100 получили ранения. Какова позиция Франции по поводу использования Украиной этого вида оружия?»