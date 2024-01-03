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    МИД Франции назвал удар по Белгороду, в котором погибли 25 человек, законным действием Украины в рамках самообороны

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    19 комментариев

    МИД Франции дал ответ на вопрос российской прессы об оценке бомбардировки Белгорода. И ответ этот вызвал у многих россиян резко негативную реакцию. Просьба о комментарии поступила во время ежедневного брифинга.

    Вопрос звучал так:

    «30 декабря 2023 года Киев осуществил массивные удары по российскому городу Белгороду с использованием кассетных боеприпасов. В результате атаки погибли 25 человек и более 100 получили ранения. Какова позиция Франции по поводу использования Украиной этого вида оружия?»

    В ответе МИД Франции Россия названа «государством-агрессором», действующим в нарушение международного права. Там же было сказано, что Украина «действует в порядке самообороны в соответствии со статьей 51 устава Организации Объединенных Наций» — передает 3 января RFI.

    При этом МИД Франции проигнорировал часть вопроса о применении Киевом запрещенных кассетных боеприпасов при ударе по Белгороду, отмечает ТАСС. Париж в 2009 году ратифицировал Конвенцию, которая запрещает использование, передачу и накопление кассетных снарядов.

    В ответ на заявление МИД Франции, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале: «Мы никогда не любили французов. Типа лягушатники, воевали с нами... И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса — это "право на самооборону". Мразь... Уроды».

    Напомним, ВСУ 30 декабря нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны РФ, украинские силы применили две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и снаряды чешской РСЗО Vampire. В ведомстве заявили, что «Ольхи» и большинство снарядов удалось перехватить, но некоторые из них и кассетные части ракет упали на город.

    Всего, по последним данным, пострадали 109 человек, 70 из них остаются в больницах. Погибли 25 человек, пять из которых дети.

    Ранее президент РФ Владимир Путин назвал терактом обстрел Белгорода.

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    Комментарии 19

    Гость03 Янв 2024 в 22:52
    "А la guerre comme a la guerre"?
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