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    Путин высказался об обстреле Белгорода ВСУ

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    Обстрел центра Белгорода ВСУ — это теракт. Украинская сторона ударила по городу из «неизбирательного оружия, бьющего по площадям». Об этом в понедельник, 1 января, президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре с военными, которые находятся в госпитале имени А. А. Вишневского в Москве. Трансляцию проводила пресс-служба Кремля.

    «Безусловно [это] террористический акт. Почему, потому что под прикрытием двух ракет «Ольха», по-моему, что они сделали — они ударили из систем залпового огня — РСЗО. Это оружие неизбирательное, бьющее по площадям. Этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляли перед Новым годом», — сказал российский лидер.

    Путин оценил произошедшее как целенаправленный удар по гражданскому населению.

    Также Владимир Путин сказал, что у него «все кипит» на фоне ударов ВСУ по Белгороду, но Россия не должна в ответ бить по местам с мирным населением Украины.

    ВСУ 30 декабря нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, украинские силы применили две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и снаряды чешской РСЗО Vampire. В ведомстве заявили, что «Ольхи» и большинство снарядов удалось перехватить, но некоторые из них и кассетные части ракет упали на город.

    В результате удара погибли 24 человека. Пострадали 108 человек. Среди погибших четверо детей.

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