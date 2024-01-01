Путин высказался об обстреле Белгорода ВСУ

Обстрел центра Белгорода ВСУ — это теракт. Украинская сторона ударила по городу из «неизбирательного оружия, бьющего по площадям». Об этом в понедельник, 1 января, президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре с военными, которые находятся в госпитале имени А. А. Вишневского в Москве. Трансляцию проводила пресс-служба Кремля.



«Безусловно [это] террористический акт. Почему, потому что под прикрытием двух ракет «Ольха», по-моему, что они сделали — они ударили из систем залпового огня — РСЗО. Это оружие неизбирательное, бьющее по площадям. Этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляли перед Новым годом», — сказал российский лидер.