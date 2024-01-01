Путин высказался об обстреле Белгорода ВСУ

Обстрел центра Белгорода ВСУ — это теракт. Украинская сторона ударила по городу из «неизбирательного оружия, бьющего по площадям». Об этом в понедельник, 1 января, президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре с военными, которые находятся в госпитале имени А. А. Вишневского в Москве. Трансляцию проводила пресс-служба Кремля.
«Безусловно [это] террористический акт. Почему, потому что под прикрытием двух ракет «Ольха», по-моему, что они сделали — они ударили из систем залпового огня — РСЗО. Это оружие неизбирательное, бьющее по площадям. Этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляли перед Новым годом», — сказал российский лидер.
Путин оценил произошедшее как целенаправленный удар по гражданскому населению.
Также Владимир Путин сказал, что у него «все кипит» на фоне ударов ВСУ по Белгороду, но Россия не должна в ответ бить по местам с мирным населением Украины.
ВСУ 30 декабря нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, украинские силы применили две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и снаряды чешской РСЗО Vampire. В ведомстве заявили, что «Ольхи» и большинство снарядов удалось перехватить, но некоторые из них и кассетные части ракет упали на город.
В результате удара погибли 24 человека. Пострадали 108 человек. Среди погибших четверо детей.