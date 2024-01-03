Курс евро на первых торгах 2024 года превысил 100 рублей

Курс евро в начале первых торгов в 2024 году достиг 100,09 рубля. Уже к 11:40 курс чуть снизился до 99,98 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи 3 января.



Доллар на старте торгов превысил отметку 91 рубль — максимальный курс на 3 января составил 91,4 рубля.

Год начался с ослабления рубля из-за падения цен на нефть и укрепления доллара, следует из обзора «БКС Мир Инвестиций». Как отмечают аналитики, рубль может продолжать осеннюю тенденцию к укреплению, которую запустил указ об обязательной продаже валютной выручки отдельными экспортерами.

«Поддержку продолжают оказывать высокие процентные ставки, а также санкционные опасения», — подчеркнули в «БКС Мир Инвестиций».