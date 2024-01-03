На Замшиной любителя шашлыка пытались порезать мачете

Полицейские разбираются в конфликте любителей шашлыка в Калининском районе Петербурга. Решающий удар был нанесен тесаком.



Как стало известно «Фонтанке» 3 января, накануне вечером у шашлычной на улице Замшиной повздорили двое. 35-летний приезжий из Азербайджана противостоял малознакомому мужчине, представившемуся как Вусал. Последний применил силовой аргумент в виде мачете. Он ударил оппонента оружием в голову.

«Этим же вечером, спустя примерно полчаса, нарядом патрульно-постовой службы у входа в кафе по подозрению в совершении данного преступления по горячим следам задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянении 48-летний местный житель. Задержанный доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.