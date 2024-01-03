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    На Замшиной любителя шашлыка пытались порезать мачете

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    Полицейские разбираются в конфликте любителей шашлыка в Калининском районе Петербурга. Решающий удар был нанесен тесаком.

    Как стало известно «Фонтанке» 3 января, накануне вечером у шашлычной на улице Замшиной повздорили двое. 35-летний приезжий из Азербайджана противостоял малознакомому мужчине, представившемуся как Вусал. Последний применил силовой аргумент в виде мачете. Он ударил оппонента оружием в голову.

    «Этим же вечером, спустя примерно полчаса, нарядом патрульно-постовой службы у входа в кафе по подозрению в совершении данного преступления по горячим следам задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянении 48-летний местный житель. Задержанный доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Обладатель мачете доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

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    Гость03 Янв 2024 в 13:00
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