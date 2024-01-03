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    Минобороны РФ: над Белгородом сбили 12 ракет

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    Утром 3 января над Белгородской областью дежурные средства ПВО сбили 12 ракет ВСУ: шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха», сообщили в Минобороны.

    Ранее утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о двух обстрелах 3 января. Он подчеркнул, что ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной.

    «Как только рассветет, будем проводить подомовой обход, смотреть повреждения, крыши, кровли, окна, фасады и приступать к восстановительным работам», — заявил он. 8 января в Белгороде проведут заседание оперативного штаба, где рассмотрят в том числе продление школьных каникул в ряде муниципальных образований.

    Также Гладков сообщил, что из 11 человек, раненных накануне в результате обстрелов, восемь были отпущены домой, еще трое остаются в стационарах. «После обстрела 30 декабря 70 человек находятся в лечебных учреждениях, 25 из них — в федеральных клиниках. Есть наши жители, которые находятся в тяжелом состоянии. Вся необходимая помощь оказывается», — добавил глава региона.

    Напомним, 30 декабря под ракетный обстрел попал центр Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе 5 детей, пострадали 108 белгородцев.

    Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил 3 января об обстреле. В результате атаки ВСУ повреждена подстанция в Железногорском районе. В итоге в нескольких населенных пунктах отключили электричество. Кроме того, из-за скачка напряжения в Железногорске прорвало теплотрассу: без отопления остались 17 многоквартирных домов.

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