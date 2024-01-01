Родственники погибших в Белгороде получат по 3 миллиона рублей, раненые — 500 тысяч

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в телеграм-канале о выплатах родственникам погибших в результате обстрела Белгорода 30 декабря, компенсациях раненым и ремонте поврежденных зданий. Решению этих вопросов было посвящено заседание оперативного штаба 1 января.
По словам Гладкова, родственники жертв получат по 3 миллиона рублей — столько же, сколько и родственники военнослужащих, погибших во время СВО. Те, чьему здоровью был нанесен средний или тяжкий вред, получат по 500 тысяч рублей. Выплаты будут производиться сразу после окончания новогодних и рождественских выходных.
С 3 января должна начаться установка окон в жилых домах — завершен замер оконных проемов и балконов. Повреждения выявлены в 457 квартирах 60 многоквартирных домов и в 12 индивидуальных жилых строениях.
Замеры коммерческих и социальных объектов еще не начинались — но тепловой контур уже закрыт.
Напомним, в результате обстрела Белгорода, по данным на 1 января, погибли 25 человек, из которых пятеро — дети, пострадали 109 (из них 70 остаются в больницах).