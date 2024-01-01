    Сейчас

    -17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -21

    1 м/с, вос

    768мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.69eur99.19

    Родственники погибших в Белгороде получат по 3 миллиона рублей, раненые — 500 тысяч

    2142

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в телеграм-канале о выплатах родственникам погибших в результате обстрела Белгорода 30 декабря, компенсациях раненым и ремонте поврежденных зданий. Решению этих вопросов было посвящено заседание оперативного штаба 1 января.

    По словам Гладкова, родственники жертв получат по 3 миллиона рублей — столько же, сколько и родственники военнослужащих, погибших во время СВО. Те, чьему здоровью был нанесен средний или тяжкий вред, получат по 500 тысяч рублей. Выплаты будут производиться сразу после окончания новогодних и рождественских выходных.

    С 3 января должна начаться установка окон в жилых домах — завершен замер оконных проемов и балконов. Повреждения выявлены в 457 квартирах 60 многоквартирных домов и в 12 индивидуальных жилых строениях.

    Замеры коммерческих и социальных объектов еще не начинались — но тепловой контур уже закрыт.

    Напомним, в результате обстрела Белгорода, по данным на 1 января, погибли 25 человек, из которых пятеро — дети, пострадали 109 (из них 70 остаются в больницах).

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ12
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close