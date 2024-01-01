Количество погибших при обстреле Белгорода увеличилось. Умер еще один ребенок

В Белгороде увеличилось количество жертв обстрела, произошедшего 30 декабря. В больнице умерла 4-летняя девочка. Об этом 1 января сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Сегодня в детской областной больнице умерла девочка 4 лет, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с сочетаемыми ранениями грудной клетки и внутренних органов. Её санэвакуация была невозможна из-за ДВС-синдрома и обильного кровотечения. За жизнь маленькой пациентки боролись до последнего группы федеральных и региональных медиков», — пишет Гладков в своем телеграм-канале.

Выросло и число раненых. За помощью к медикам накануне обратились два человека — женщина с открытым переломом пястной кости и мужчина с проникающим ранением глазного яблока с инородным телом. Белгородцу операцию уже провели и восстановили зрение, а женщину готовят к операции.



Всего, по последним данным, пострадали 109 человек, 45 из них остаются в больницах областного центра, 25 — федерального. Погибли 25 человек, 5 из которых дети.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал терактом обстрел Белгорода со стороны ВСУ. Украинская сторона ударила по городу из «неизбирательного оружия, бьющего по площадям», отметил он. Глава государства при этом добавил, что у него «все кипит», но Россия не должна в ответ бить по местам с мирным населением Украины.