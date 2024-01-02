Три обстрела. Количество пострадавших в Белгороде увеличилось

За день Белгород три раза попал под обстрел со стороны ВСУ. Есть погибший и пострадавшие. Итоги вечером 2 января подвел губернатор области Вячеслав Гладков.



«По пострадавшим. В результате трех обстрелов получили ранения 11 человек», — сообщил он. В том числе шесть человек получили ранения в районе авторынка.



Погиб мужчина, который ехал по Белгороду в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте.



Кроме того, разрушения в городе зафиксированы в 53 частных домовладениях, в шести квартирах четырех многоквартирных домов, семи хозсубъектах и 37 автомобилях и одном автобусе.

