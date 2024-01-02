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    Три обстрела. Количество пострадавших в Белгороде увеличилось

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    За день Белгород три раза попал под обстрел со стороны ВСУ. Есть погибший и пострадавшие. Итоги вечером 2 января подвел губернатор области Вячеслав Гладков.

    «По пострадавшим. В результате трех обстрелов получили ранения 11 человек», — сообщил он. В том числе шесть человек получили ранения в районе авторынка.

    Погиб мужчина, который ехал по Белгороду в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте.

    Кроме того, разрушения в городе зафиксированы в 53 частных домовладениях, в шести квартирах четырех многоквартирных домов, семи хозсубъектах и 37 автомобилях и одном автобусе.

    В Белгородском районе разрушения различной степени зафиксированы в 14 частных домовладениях, двух гаражах и семи автомобилях.

    По данным Минобороны, за день над Белгородом сбито 17 ракет РСЗО «Ольха». Также обезврежен неразорвавшийся снаряд. Несколько раз срабатывала сирена ракетной опасности.

    Ракетами «Ольха», а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства Белгород был обстрелян 30 декабря. По последним данным, погибли 25 человек, из которых пятеро — дети, пострадали 109 (из них 70 остаются в больницах).

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