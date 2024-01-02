В Белгороде отменили тревогу. Обезвреживают неразорвавшийся снаряд

Один неразорвавшийся снаряд обезвреживают взрывотехники Минобороны в Белгороде. Об этом в 16:15 мск 2 января сообщил мэр Валентин Демидов.



Адрес он не назвал, однако отметил, что люди перевезены на безопасное расстояние.



Сигнал ракетной опасности, который действовал в Белгороде с 14:27, отменен в 16:12, заявил губернатор Вячеслав Гладков.



Ранее глава региона сообщил о сбитых воздушных целях и одном погибшем мужчине. В Минобороны РФ говорили, что ПВО уничтожили украинские ракеты РСЗО «Ольха». За день было сбито 17 таких ракет.



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