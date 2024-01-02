Снаряд разорвался рядом с машиной. В Белгороде при обстреле погиб мужчина

Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате обстрела Белгорода. Об этом 2 января сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.



Сегодня над регионом почти весь день работает ПВО. На подлете к городу недавно было сбито еще 8 украинских ракет «Ольха». Губернатор показывает последствия.