Снаряд разорвался рядом с машиной. В Белгороде при обстреле погиб мужчина

Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате обстрела Белгорода. Об этом
Сегодня над регионом почти весь день работает ПВО. На подлете к городу недавно было сбито еще
«По предварительным данным, есть один погибший — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте», — рассказал Гладков.
Еще четыре человека пострадали в районе авторынка — двоих забрала скорая помощь. У мужчины и женщины осколочные ранения, их осматривают врачи областной клинической больницы. Двое пострадавших мужчин от госпитализации отказались, добавил губернатор.
Около часа дня над областью сбили девять ракет «Ольха». В результате атак пострадали мужчина и женщина. Сейчас в Белгороде работает сирена ракетной опасности. Жителей просят не подходить к окнам или спуститься в укрытия.
Ракетами «Ольха», а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства Белгород был обстрелян