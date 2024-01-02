Минобороны РФ: над Белгородской областью сбили 9 украинских ракет «Ольха»

Российские силы ПВО сбили над Белгородской областью девять ракет украинской РСЗО «Ольха». Об этом
Ракеты сбили днем во вторник. По данным военного ведомства, Киев пытался атаковать объекты на территории России.
Сигнал тревоги в Белгороде звучал сегодня дважды. В 12:45 губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе работала ПВО, сбито четыре воздушных цели на подлете к городу. По предварительным данным, есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Ранее Минобороны РФ отчиталось об ударах по предприятиям ВПК на Украине.
Ракетами «Ольха», а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства Белгород был обстрелян