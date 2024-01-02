Минобороны РФ заявило об ударе по предприятиям ВПК Украины

Российские военные нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом 2 января сообщили в Минобороны РФ.



По данным ведомства, на этих предприятиях выполняли заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах. Кроме того, удар пришелся по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Украине западными странами.



«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — добавили в ведомстве.

