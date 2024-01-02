Минобороны РФ заявило об ударе по предприятиям ВПК Украины

Российские военные нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом
По данным ведомства, на этих предприятиях выполняли заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах. Кроме того, удар пришелся по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Украине западными странами.
«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — добавили в ведомстве.
Взрывы и сигнал воздушной тревоги в Киеве, Харькове и других регионах Украины звучали с утра
Тем временем в российском Белгороде снова работает сирена ракетной опасности. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в регионе около полудня работала ПВО, сбито 4 воздушных цели на подлете к городу. По предварительным данным, есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.