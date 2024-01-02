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    Боевые действия

    Минобороны РФ заявило об ударе по предприятиям ВПК Украины

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    Российские военные нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом 2 января сообщили в Минобороны РФ.

    По данным ведомства, на этих предприятиях выполняли заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах. Кроме того, удар пришелся по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Украине западными странами.

    «Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — добавили в ведомстве.

    Взрывы и сигнал воздушной тревоги в Киеве, Харькове и других регионах Украины звучали с утра 2 января. Некоторые районы столицы остались без света и водоснабжения. Сейчас, по данным местных СМИ, взрывы все еще продолжаются.

    Тем временем в российском Белгороде снова работает сирена ракетной опасности. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в регионе около полудня работала ПВО, сбито 4 воздушных цели на подлете к городу. По предварительным данным, есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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