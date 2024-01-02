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    На Украине прогремели взрывы. Часть Киева осталась без света

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    Взрывы прозвучали в нескольких городах Украины утром 2 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

    По словам мэра Киева Виталия Кличко, взрывы были слышны в Голосеевском, Оболонском и Печерском районах, после чего там произошли пожары. «В Подольском районе пожар в нескольких местах. В Оболонском – горит складское помещение. В Деснянском возгорание», — рассказал градоначальник.

    Ряд районов остался без света и водоснабжения. «Киев… Временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах... Частично отсутствует свет в Бучанском и Вышгородском районах», — заявили в энергохолдинге ДТЭК. И добавили, что сейчас «ситуация в городе не позволяет вернуть свет горожанам».

    Кроме того, несколько взрывов утром прозвучали в Харькове и Винницкой области. На всей территории страны объявлена воздушная тревога, СМИ продолжают сообщать о взрывах.

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