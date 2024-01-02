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    Еще восемь ракет «Ольха» сбили над Белгородской областью

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    Восемь ракет украинской РСЗО «Ольха» сбили российские силы ПВО над Белгородской областью. Об этом 2 января сообщает Минобороны РФ.

    По данным ведомства, Киев пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

    Пару часов назад над областью сбили девять ракет «Ольха». В результате атак пострадали мужчина и женщина. Сейчас в Белгороде работает сирена ракетной опасности. Жителей просят не подходить к окнам или спуститься в укрытия.

    Ранее Минобороны РФ отчиталось об ударах по предприятиям ВПК на Украине.

    Ракетами «Ольха», а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства Белгород был обстрелян 30 декабря. По последним данным, погибли 25 человек, из которых пятеро — дети, пострадали 109 (из них 70 остаются в больницах).

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