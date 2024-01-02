Еще восемь ракет «Ольха» сбили над Белгородской областью

Восемь ракет украинской РСЗО «Ольха» сбили российские силы ПВО над Белгородской областью. Об этом 2 января сообщает Минобороны РФ.



По данным ведомства, Киев пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России.



Пару часов назад над областью сбили девять ракет «Ольха». В результате атак пострадали мужчина и женщина. Сейчас в Белгороде работает сирена ракетной опасности. Жителей просят не подходить к окнам или спуститься в укрытия.



Ранее Минобороны РФ отчиталось об ударах по предприятиям ВПК на Украине.

