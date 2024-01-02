Еще восемь ракет «Ольха» сбили над Белгородской областью

Восемь ракет украинской РСЗО «Ольха» сбили российские силы ПВО над Белгородской областью. Об этом
По данным ведомства, Киев пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России.
Пару часов назад над областью сбили девять ракет «Ольха». В результате атак пострадали мужчина и женщина. Сейчас в Белгороде работает сирена ракетной опасности. Жителей просят не подходить к окнам или спуститься в укрытия.
Ранее Минобороны РФ отчиталось об ударах по предприятиям ВПК на Украине.
Ракетами «Ольха», а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства Белгород был обстрелян