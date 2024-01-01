В метро человек упал на пути. Поезда от «Петроградской» до «Удельной» не идут

В метро Петербурга движение поездов приостановлено на участке 2-й линии от «Петроградской» до «Удельной». Об этом в понедельник, 1 января, сообщают в пресс-службе метрополитена.



Как сообщают читатели «Фонтанки», к станции «Черная речка» подъехали специалисты службы спасения. Она закрыта на вход. В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» уточнили, что произошло падение пассажира на пути.