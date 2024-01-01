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    В метро человек упал на пути. Поезда от «Петроградской» до «Удельной» не идут

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    В метро Петербурга движение поездов приостановлено на участке 2-й линии от «Петроградской» до «Удельной». Об этом в понедельник, 1 января, сообщают в пресс-службе метрополитена.

    Как сообщают читатели «Фонтанки», к станции «Черная речка» подъехали специалисты службы спасения. Она закрыта на вход. В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» уточнили, что произошло падение пассажира на пути.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Из-за закрытия «Черной речки» ГКУ «Организатор перевозок» рекомендует использовать наземный транспорт. Станция метро «Петроградская»: автобусы 1, 25, 46, 227 и троллейбус 34. Станция метро «Пионерская»: автобус 227. Станция метро «Беговая»: автобусы 211, 211э и трамвай 48.

    Обновлено в 12:51.

    Движение поездов на второй линии метрополитена Петербурга осуществляется в полном объеме. Станция «Черная речка» открыта на вход.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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