ООН об обстреле Белгорода: подобные атаки неприемлемы и должны быть прекращены

Атаки на мирное население неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Такое заявление вечером 30 декабря выпустил офис генсека ООН Антониу Гутерриша после обстрела Белгорода, передает РИА Новости.
«Атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан нарушают международное гуманитарное право», — цитирует агентство заявление офиса генсека ООН.
Обстрел Белгорода произошел днем 30 декабря. В результате погибли 14 человек, ранения получили 108. Есть те, кто находится в тяжелом состоянии. Россия запросила заседание Совета безопасности ООН. Ожидается, что он пройдет в полночь 31 декабря.
Согласно заявлению Минобороны России, обстрел был совершен, в том числе, кассетными боеприпасами.
Подробнее о том, что известно об обстреле Белгорода в данный момент, читайте в материале «Фонтанки».