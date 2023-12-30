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    ООН об обстреле Белгорода: подобные атаки неприемлемы и должны быть прекращены

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    Атаки на мирное население неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Такое заявление вечером 30 декабря выпустил офис генсека ООН Антониу Гутерриша после обстрела Белгорода, передает РИА Новости.

    «Атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан нарушают международное гуманитарное право», — цитирует агентство заявление офиса генсека ООН.

    Обстрел Белгорода произошел днем 30 декабря. В результате погибли 14 человек, ранения получили 108. Есть те, кто находится в тяжелом состоянии. Россия запросила заседание Совета безопасности ООН. Ожидается, что он пройдет в полночь 31 декабря.

    Согласно заявлению Минобороны России, обстрел был совершен, в том числе, кассетными боеприпасами.

    Подробнее о том, что известно об обстреле Белгорода в данный момент, читайте в материале «Фонтанки».

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