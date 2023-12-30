Петербург на периферии циклона. В городе будет холодно и снежно

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Суббота обещает быть прохладной и снежной в Петербурге. Автомобилистам будет нелегко не только из-за предпраздничных пробок, предупреждают 30 декабря синоптики.

Днем в городе будет облачно, а снег местами окажется сильным. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В течение суток температура воздуха составит минус 2–4 градуса.

«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться под влиянием северо-восточной периферии циклона с центром над Прибалтикой», — говорит главный специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

В результате в регионе пройдет снег. В городе температура воздуха составит до минус 4. А вот по области будет колебаться вплоть до слабого плюса. Правда, на востоке возможно понижение до минус 10. Прогноз на 31 декабря обещает небольшой снег и 6–8 градусов со знаком минус. О погоде в новогоднюю ночь читайте здесь.

