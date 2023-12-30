    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, вос

    747мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.69eur99.19

    Петербург на периферии циклона. В городе будет холодно и снежно

    4893
    6 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
    ПоделитьсяПоделиться

    Суббота обещает быть прохладной и снежной в Петербурге. Автомобилистам будет нелегко не только из-за предпраздничных пробок, предупреждают 30 декабря синоптики.

    Днем в городе будет облачно, а снег местами окажется сильным. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В течение суток температура воздуха составит минус 2–4 градуса.

    «Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться под влиянием северо-восточной периферии циклона с центром над Прибалтикой», — говорит главный специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В результате в регионе пройдет снег. В городе температура воздуха составит до минус 4. А вот по области будет колебаться вплоть до слабого плюса. Правда, на востоке возможно понижение до минус 10.

    Прогноз на 31 декабря обещает небольшой снег и 6–8 градусов со знаком минус.

    О погоде в новогоднюю ночь читайте здесь.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Погода в ПетербургеЗима
    ЛАЙК6
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    Гость30 Дек 2023 в 11:18
    Нам не нужны холода
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close