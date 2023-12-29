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    Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в новогоднюю ночь

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    К границам Ленинградской области подходит атмосферный фронт — к вечеру осадки подойдут к Петербургу. Об этом в пятницу, 29 декабря, рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

    «В течение завтрашних суток ждем снег с высотой в несколько сантиметров. Так что всё будет очень красиво даже в центре города», — написал он.

    В новогоднюю ночь температура ожидается чуть ниже -10 градусов, возможен даже слабый снежок, добавил Колесов.

    «Дальше начинается аномально холодная погода, которая к нам приходит вместе с антициклоном с севера», — уточнил главный синоптик Петербурга.

    О аномальных холодах в первую неделю января 2024 года подробнее можно прочитать тут.

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