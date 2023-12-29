Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в новогоднюю ночь

К границам Ленинградской области подходит атмосферный фронт — к вечеру осадки подойдут к Петербургу. Об этом в пятницу, 29 декабря, рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

«В течение завтрашних суток ждем снег с высотой в несколько сантиметров. Так что всё будет очень красиво даже в центре города», — написал он.



В новогоднюю ночь температура ожидается чуть ниже -10 градусов, возможен даже слабый снежок, добавил Колесов.



«Дальше начинается аномально холодная погода, которая к нам приходит вместе с антициклоном с севера», — уточнил главный синоптик Петербурга.

