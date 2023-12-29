«Будьте готовы». Главный синоптик Петербурга ждет аномальные морозы уже 1 января

На востоке Ленобласти с 31 декабря, с 1 января на всей территории области и в Петербурге ожидаются аномальные морозы. Об этом в пятницу, 29 декабря, рассказал главный петербургский синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.

«Определились с прогнозами, составили штормовое предупреждение <...> отклонение температуры воздуха от нормы составит 10–15 градусов в отдельных районах, даже ниже может быть», — написал он.



Среднесуточная температура воздуха понизится до -15…-20 градусов. Такая ситуация продлится до 5 января. В Ленобласти в ночные часы температура воздуха может опускаться до -30 градусов, а в Санкт-Петербурге до -20 градусов и ниже.