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    «Будьте готовы». Главный синоптик Петербурга ждет аномальные морозы уже 1 января

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    На востоке Ленобласти с 31 декабря, с 1 января на всей территории области и в Петербурге ожидаются аномальные морозы. Об этом в пятницу, 29 декабря, рассказал главный петербургский синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.

    «Определились с прогнозами, составили штормовое предупреждение <...> отклонение температуры воздуха от нормы составит 10–15 градусов в отдельных районах, даже ниже может быть», — написал он.

    Среднесуточная температура воздуха понизится до -15…-20 градусов. Такая ситуация продлится до 5 января. В Ленобласти в ночные часы температура воздуха может опускаться до -30 градусов, а в Санкт-Петербурге до -20 градусов и ниже.

    «Будьте готовы к таким морозам», — уточнил Колесов.

    По прогнозу главного синоптика Петербурга, аномально холодная погода охватит весь Северо-Западный район. Потепление ожидается только к концу первой недели 2024 года.

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    Комментарии 12

    Гость29 Дек 2023 в 16:59
    Бомжей жалко.....
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