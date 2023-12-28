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    Директор «Галамарта» извинился за песню Сердючки в петербургском магазине и сообщил о проверке

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    В «Галамарте» проводят полную проверку после инцидента с песней Верки Сердючки, прозвучавшей в одном из магазинов сети в Петербурге. Об этом в обращении с извинениями рассказал директор кластера сети «Галамарт» Александр Иваненко.

    Видеообращение было опубликовано в официальном телеграм-канале магазинов вечером 28 декабря. Иваненко сообщил, что компания признает ошибку, совершенную сотрудником магазина, и несет за нее полную ответственность. Также он добавил, что сейчас проходит полная проверка обстоятельств произошедшего, чтобы больше такого не допускать.

    «"Галамарт" всецело разделяет и поддерживает ценности России и регулярно оказывает помощь нашим бойцам на фронте и словом, и делом», — заверил он, добавив, что произошедшая ситуация «абсолютно неприемлема». Ранее в компании объяснили «нежелательные треки» DDos-атакой на digital-плейлист магазина.

    Инцидент произошел в магазине на проспекте Ветеранов, 169, корпус 4, в Петербурге. Вернувшегося в город участника СВО возмутила звучавшая в торговом зале песня Верки Сердючки «Ще не вмерла Украина». На ситуацию он пожаловался депутату Мосгордумы Андрею Медведеву, который придал ее огласке. После этого в магазин пришла полиция, и он закрылся раньше срока. Как сообщили «Фонтанке» по телефону магазина, сегодня он уже работать не будет, но завтра должен открыться в обычном режиме.

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    ПетербургВерка Сердючка
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    Комментарии 30

    Гость28 Дек 2023 в 23:20
    Страна рабов...
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