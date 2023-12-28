Директор «Галамарта» извинился за песню Сердючки в петербургском магазине и сообщил о проверке

В «Галамарте» проводят полную проверку после инцидента с песней Верки Сердючки, прозвучавшей в одном из магазинов сети в Петербурге. Об этом в обращении с извинениями рассказал директор кластера сети «Галамарт» Александр Иваненко.



Видеообращение было опубликовано в официальном телеграм-канале магазинов вечером 28 декабря. Иваненко сообщил, что компания признает ошибку, совершенную сотрудником магазина, и несет за нее полную ответственность. Также он добавил, что сейчас проходит полная проверка обстоятельств произошедшего, чтобы больше такого не допускать.